Mario Tennis Aces e Mario Tennis Ultra Smash a confronto in un nuovo video

Con l’avvicinarsi del lancio di Mario Tennis Aces si moltiplicano su Youtube i filmati dedicati al nuovo titolo sportivo dell’idraulico italiano. Nel video che vi proponiamo quest’oggi, possiamo osservare il titolo a confronto con Mario Tennis Ultra Smash per Wii U.

Come era facile immaginare, la maggiore potenza del nuovo hardware e i tre anni di vantaggio si fanno sentire: Mario Tennis Aces appare decisamente più rifinito e piacevole alla vista rispetto al Mario Tennis Ultra Smash. Lasciandovi alla visione del filmato in apertura di notizia, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Mario Tennis Aces sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 22 giugno 2018. Come affermato da Marco Mottura nella nostra anteprima, “è nella ricchezza e nella profondità del gameplay che si intravedono possibilità degne di nota: Nintendo sembra essere pronta a ridare finalmente alla saga il lustro che merita, con un ace da maestro degno del miglior Categnaccio. Insomma, ancora qualche settimana per scoprire se Mario tornerà a dettare legge anche sulla terra battuta e non solo”.

Se volete farvi un'idea delle meccaniche di gioco, sulle nostre pagine trovate oltre un'ora di gameplay in compagnia del nostro Alessandro Bruni e un articolo di approfondimento dedicato al torneo online tenutosi nel corso del weekend.