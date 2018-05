Mario Tennis Aces: il nuovo trailer ci offre una panoramica delle meccaniche di gioco

Nell'ultimo trailer di Mario tennis Aces che potete osservare in apertura di notizia ci vengono presentate alcune delle meccaniche di gameplay che caratterizzeranno il nuovo titolo tennistico della Grande N.

In Mario Tennis Aces saranno presenti più di 15 personaggi giocabili, ognuno con le proprie abilità. Nel corso della partita avremo a disposizione diversi colpi di base come il pallonetto, il top spin o lo slice. Una delle novità di questo nuovo capitolo è il Colpo Intenso, grazie al quale potremo direzionare la pallina verso qualsiasi zona del campo da gioco; inoltre se l'avversario non ribatterà un Colpo Intenso con il giusto tempismo, la sua racchetta subirà danni fino a rompersi al terzo impatto. Fra le altre interessanti abilità troviamo la cosiddetta Velocità Intensa, ovvero una sorta di bullet time da utilizzare per i lanci più insidiosi, e il Colpo Tecnico, che ci permetterà di compiere un lungo balzo in caso di necessità. Infine abbiamo il Colpo Speciale, una mossa finale effettuabile solamente quando il nostro indicatore di energia sarà pieno.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo ai lettori che Mario Tennis Aces sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 22 giugno. Per gli utenti che non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco, la Grande N terrà a partire dal primo giugno un torneo online aperto a tutti i possessori della console.