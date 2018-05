Mario Tennis Aces: nuovo video gameplay in compagnia di Jimmy Fallon

Ormai sappiamo tutti che Jimmy Fallon è un grande fan di Nintendo: già in passato il presentatore del Tonight Show ha mostrato in anteprima nel suo programma alcuni importanti titoli e prodotti della Grande N, come Super Mario Run, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Nintendo Labo. Questa volta è il turno di Mario Tennis Aces.

Nella giornata di oggi sul canale Youtube ufficiale del Tonight Show è infatti stato pubblicato un filmato in cui possiamo osservare Jimmy Fallon alle prese con il nuovo titolo tennistico di Mario e soci. La prestazione del presentatore americano non è così entusiasmante, però il video ci offre l’opportunità di dare un’occhiata ai controlli di movimento e ad alcune delle abilità speciali utilizzabili durante le partite.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Mario Tennis Aces sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch dal prossimo 22 giugno, ma già dalla prossima settimana i giocatori avranno la possibilità di provare il titolo: a partire dal primo giugno, infatti, avrà inizio un torneo online aperto a tutti i possessori della console ibrida della Grande N. Per la precisione, la competizione si svolgerà dalle ore 16.00 di venerdì 1 giugno fino alle ore 01.00 di lunedì 4 giugno 2018.