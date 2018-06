Mario Tennis Aces: oltre un'ora di gameplay tratta dalla Demo Torneo Online gratuita

Nella giornata di ieri il nostro Alessandro Bruni ha giocato per oltre un'ora a Mario Tennis Aces, accessibile gratuitamente a tutti i giocatori grazie alla Demo Torneo Online.

Il torneo sarà accessibile fino alle ore 00:59 di lunedì 4 giugno. Fino ad allora, i giocatori potranno scegliere tra quattro differenti atleti, ovvero Mario, Peach, Yoshi e Bowser. Vincendo le partite, tuttavia, guadagneranno punti preziosi da spendere per avanzare nella competizione e sbloccare altri cinque personaggi. La demo permette anche di giocare offline contro avversari gestiti dalla CPU e ricompenserà tutti i partecipanti con una tuta di Mario (Salopette Classica) da utilizzare nella versione completa di Mario Tennis Aces, che verrà lanciata esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 22 giugno.

Durante la trasmissione, che è andata in onda sul nostro canale Twitch, Alessandro ha giocato nei panni di Mario, Peach e Bowser, ha illustrato le meccaniche di gioco e ha risposto alle domande degli spettatori presenti in chat. Se vi siete persi la diretta, potete rimediare grazie alla replica che trovate in cima a questa notizia. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale per poter interagire con gli altri spettatori in chat e con i membri della redazione. Grazie alla registrazione, inoltre, potrete ricevere una notifica sui vostri dispositivi prima dell'inizio delle future dirette, così non rischierete di perdervele!