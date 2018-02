Mario Tennis Aces è ancora privo di una data di uscita,ha più volte ribadito che il gioco arriverà in primavera, senza però fornire alcun dettaglio a riguardo. Oggi Amazon Spagna potrebbe avere svelato la data di lancio ufficiale del gioco.

Secondo quanto riportato su Amazon.es, Mario Tennis Aces per Nintendo Switch sarà disponibile dal 22 giugno 2018, un giorno prima dell'inizio dell'estate, e dunque effettivamente ancora in primavera, come annunciato dalla casa di Kyoto.

Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni a riguardo che non dovrebbero tardare ad arrivare, i preordini sono già aperti in tutti i principali negozi fisici.