Mario Tennis Aces: la prima recensione di Famitsu è positiva

Poche recensioni nel nuovo numero di Famitsu (1541), tuttavia tra queste troviamo la prima recensione in assoluto di Mario Tennis Aces, nuova esclusiva per Nintendo Switch in uscita il prossimo 22 giugno.

Mario Tennis Aces è stato premiato con un buon 33/40 (8/8/9/8), voto che testimonia il buon lavoro svolto dalla casa di Kyoto con il nuovo episodio del franchise Mario Tennis. Il gioco si distingue per la presenza di uno Story Mode in stile RPG che si affianca alle varie modalità multigiocatore in locale e online.

Tra le altre recensioni di Famitsu 1541 segnaliamo quelle di The Coma Recut (28/40), Gekido Kintaro's Revenge (25/40), New Gundam Breaker (29/40) e Pixeljunk Monsters 2 (30/40).