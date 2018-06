Mario Tennis Aces: Rafa Nadal protagonista del nuovo trailer 'sfida tra campioni'

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Mario Tennis Aces intitolato "Sfida tra campioni", con protagonista il 10 volte campione del Roland Garros Rafael Nadal. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Tra le caratteristiche salienti del gioco, ricordiamo che in Mario Tennis Aces saranno presenti più di 15 personaggi giocabili, ognuno caratterizzato dalle proprie abilità da sfruttare durante le partite. Oltre ai colpi base come il top spin e il pallonetto, i giocatori potranno utilizzare diverse mosse avanzate come il Colpo Intenso (con cui direzionare la pallina verso qualsiasi zona del campo), il Colpo Tecnico (che permette di compiere un lungo balzo verso ogni direzione) e il Colpo Speciale (una mossa finale disponibile solo quando il nostro indicatore di energia verrà riempito).

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto in esclusiva su Nintendo Switch il 22 giugno, potete gustarvi un'ora di gameplay tratto dalla Demo Torneo Online proposta pochi giorni fa sul Nintendo eShop. Per saperne di più sul titolo vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Mario Tennis Aces a cura del nostro Marco Mottura.