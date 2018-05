Mario Tennis Aces si mostra in una serie di nuovi screenshot

Nintendo ha pubblicato una serie di nuovi screenshot tratti da Mario Tennis Aces, permettendoci di dare un ulteriore sguardo al nuovo titolo tennistico della grande N. Le immagini sono state riportate in calce alla notizia.

In Mario Tennis Aces ci saranno più di 15 personaggi giocabili, ognuno caratterizzato dalle proprie abilità. Oltre ai colpi di base come il pallonetto e il top spin, nel corso delle partite potremo utilizzare diverse mosse avanzate come il Colpo Intenso (con cui potremo direzionare la pallina verso qualsiasi zona del campo), il Colpo Tecnico (che ci consente di compiere un lungo balzo in caso di necessità) e il Colpo Speciale (una mossa finale disponibile solo quando il nostro indicatore di energia sarà pieno).

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto in esclusiva su Nintendo Switch il 22 giugno, ricordiamo che il nostro Marco Mottura ha condiviso le prime impressioni sul gioco, esprimendo un parere positivo: "Mario Tennis Aces mi ha assolutamente convinto, andando ben oltre le mie già notevoli aspettative. La realizzazione tecnica, pur senza valori produttivi straordinari, fa comunque bene il suo lavoro, ma è nella ricchezza e nella profondità del gameplay che si intravedono possibilità degne di nota: Nintendo sembra essere pronta a ridare finalmente alla saga il lustro che merita, con un ace da maestro degno del miglior Categnaccio".

Vi lasciamo con un video gameplay di Mario Tennis Aces in compagnia di Jimmy Fallon.