Mario Tennis Aces: Strutzi si unirà al roster a ottobre e si presenta in un nuovo trailer

Nelle scorse ore, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Strutzi, nuovo personaggio che si prepara ad unirsi al roster di Mario Tennis Aces.

Strutzi (Birdo nella versione inglese e Catherine in quella giapponese) è un personaggio della serie di videogiochi di Mario ben noto ai fan. In qualità di tennista, è molto versatile e capace di adattarsi a molteplici situazioni di gioco, un po' come lo stesso Mario, Luigi e Daisy. Nel trailer allegato in apertura di notizia potete ammirarla in azione e farvi un'idea sulle sua abilità in gioco.

Strutzi sarà accessibile a tutti coloro che parteciperanno al Torneo Online dal primo ottobre, per il quale è ora richiesto l'abbonamento a Nintendo Switch Online. Esattamente come accaduto con Diddy Kong, anche Strutzi diverrà disponibile per tutti i giocatori senza limitazioni dopo un mese, ovvero dal primo novembre. Entro la fine dell'anno si aggiungerà al cast anche Paratroopa, secondo le medesime modalità.

Ricordiamo che Mario Tennis Aces è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Se avete appena acquistato il titolo, vi consigliamo di leggere la nostra guida con i consigli e le strategie utili per iniziare a giocare.