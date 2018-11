Mario Tennis Aces: Tipo Timido e Pipino Piranha in arrivo a dicembre

A breve il roster di Mario Tennis Aces darà il benvenuto a due nuovi tennisti: Pipino Piranha e Tipo Timido (Petey Piranha e Shy Guy in inglese). I giocatori potranno sbloccare i due personaggi partecipando a determinati tornei online nel mese di dicembre.

Pipino Piranha e Tipo Timido saranno ottenibili ottenibili partecipando rispettivamente ai tornei in singolo e a coppie che si terranno dal primo al 31 dicembre 2018. Per partecipare è necessario essere iscritti a Nintendo Switch Online, coloro che non prenderanno parte ai tornei online nel mese di dicembre per un motivo o per l'altro, dovranno attendere il primo gennaio 2019 per ottenere i due nuovi personaggi. I filmati allegati alla notizia ci mostrano Pipino Piranha e Tipo Timido in azione e i loro rispettivi colpi speciali: il primo sfrutta la potenza di due tornado per librarsi in volo e colpire con forza la pallina, mentre il secondo utilizza dei palloncini a elio. Che ne pensate di queste due new entry di Mario Tennis Aces?

A proposito di nuovi arrivati, ricordiamo ai lettori che a gennaio Luma, Boom Boom e Pauline si uniranno al roster del gioco. Per essere sempre aggiornati su Mario Tennis Aces, vi consigliamo di seguire l'apposita scheda.