Mario Tennis Aces: un trailer ci presenta la new entry Luma

Nintendo continua a supportare Mario Tennis Aces: dopo l’arrivo di Pipino Piranha e Tipo Timido, un nuovo lottatore si appresta a debuttare all’interno del roster dell’ultimo gioco di tennis di Mario e compagni: Luma.

Per chi non lo sapesse, Luma è la creatura appartenente all’omonima specie che abbiamo incontrato per la prima volta in Super Mario Galaxy, che fornisce a Mario diverse abilità speciali utili per continuare l’avventura. Luma verrà introdotta nel roster di Mario Tennis Aces il primo gennaio e, come da prassi, nel corso del primo mese sarà utilizzabile solo dai giocatori che parteciperanno ai tornei online; a partire dal primo febbraio 2019 sarà invece disponibile per tutti. In apertura di notizia potete osservare un video di presentazione nel quale ci vengono mostrati i colpi di base e gli attacchi speciali. Che ne pensate di quest’ultima aggiunta? Quali altri personaggi dell’universo Nintendo vorreste vedere all’interno del roster? Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Luma non sarà l’unica new entry del mese di gennaio: assieme a lei debutteranno anche Boom Boom e Pauline. Se siete fan del nuovo tennistico della Grande N e non volete perdervi i futuri aggiornamenti, vi consigliamo di seguire e tenere d’occhio l’apposita scheda del gioco.