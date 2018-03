Mario Tennis Aces uscirà su Nintendo Switch il 22 giugno

Come preannunciato dalla grande N, durante il Nintendo Direct di stasera è stata annunciata la data di lancio di Mario Tennis Aces : il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 22 giugno. Segue comunicato stampa.

Sfoderate un arsenale di colpi e di strategie in sfide a tennis senza quartiere con amici, familiari e i personaggi del Regno dei Funghi preferiti dai fan. Con una modalità avventura che include battaglie creative tra boss e fino a quattro giocatori in modalità locale e multiplayer online, Mario Tennis Aces è uno dei giochi sportivi di Mario più forti di sempre.

Il gioco immersivo e intuitivo promette gare emozionanti in salotto od ovunque tu sia grazie alle caratteristiche di Nintendo Switch. In modalità Swing, i giocatori possono utilizzare i controller Joy-Con come racchette, muovendole per imitare i movimenti del tennis nel corso del gioco. Mario Tennis Aces verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch il 22 giugno.

Maggiori dettagli sul gioco verranno rivelati in futuro, ma una demo gratuita di Mario Tennis Aces sarà presto disponibile. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori saranno in grado di sfidarsi in tornei online nel gioco prima del lancio. Per partecipare, i giocatori dovranno semplicemente scaricare la demo dal Nintendo eShop su Nintendo Switch quando sarà resa disponibile in futuro.