Un nuovo Mario in Unreal Engine 4 sarebbe in sviluppo per Nintendo Switch 2

Un insider si dice sicuro di un nuovo gioco principale di Mario per Nintendo Switch 2. "E dove sarebbe la notizia?", potrebbe giustamente far notare qualcuno di voi. Le console di Kyoto hanno sempre ospitato dei giochi dell'idraulico italiano, dunque non vediamo perché la prossima dovrebbe fare eccezione. Fermi però, c'è dell'altro.

A parlare dell'argomento è stato il ben noto Zippo, un insider molto vicino al mondo di Nintendo e generalmente tenuto in buona considerazione. "Un uccellino", come egli afferma, gli avrebbe riferito "di un nuovo gioco principale di Mario in sviluppo per la prossima console di Nintendo in Unreal Engine 4".

Ad aver attirato la nostra attenzione è principalmente il riferimento all'Unreal Engine 4. Secondo Zippo, l'impiego del motore proprietario di Epic Games per il prossimo gioco di Mario rappresenterebbe la consolidazione di una ben più ampia collaborazione, che in futuro dovrebbe portare alla nascita anche di altri first-party in UE.

Ad oggi, ricordiamo, si annoverano solamente due esclusive sviluppate in Unreal Engine, ossia Yoshi's Crafted World e il recentissimo Pikmin 4. Il prossimo Mario principale potrebbe dunque seguire questa via, quantomeno stando alle indiscrezioni offerte da Zippo, tutt'altro che confermate.

Di ufficiale, precisiamo, non c'è assolutamente nulla, neppure Nintendo Switch 2, che nonostante abbia rappresentato l'argomento principale delle ultime settimane non è ancora stata annunciata ufficialmente dalla grande N. Secondo i report di VGC ed Eurogamer, dovrebbe essere ibrida, munita di lettore lettore cartucce e prevista per la seconda metà del 2024. A dirla tutta il prossimo anno appare anche come un periodo plausibile per il lancio di un nuovo Mario, anche perché il 2023 è già occupato da ben due titoli: Super Mario Bros. Wonder il 20 ottobre e Super Mario RPG il 17 novembre.