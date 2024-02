Mario vs Donkey Kong: è subito il 2004 con le nuove icone gratis di Nintendo Switch Online

In questi giorni vi sono state diverse occasioni per parlare della nuova esclusiva Nintendo Switch. Come raccontatovi durante la recensione di Mario vs Donkey Kong, Nintendo sì che sa fare i Remake: il ritorno del piccolo classico del catalogo Game Boy Advance ha segnato un tuffo nel passato, portato avanti anche con altre novità per il gioco.

Quest'oggi, Nintendo ha rilasciato nuove icone "gratis" di Mario vs Donkey Kong per gli abbonati Nintendo Switch Online. La nostalgia per il passato non manca di certo, così come non è affatto assente una massiccia dose di divertimento: Mario vs Donkey Kong ha ottenuto ottimi voti a livello internazionale, e l'utenza è impaziente di riscoprire questa celebre IP del panorama Nintendo.

Nintendo Switch ha una nuova avventura nel proprio parco titoli, la quale è stata celebrata in grande con le icone dedicate al titolo. Vi sono tante icone su NSO per personalizzare il proprio avatar di Nintendo Switch, le quali contribuiranno ad iniziare i festeggiamenti per un'esclusiva che apre le porte al 2024 per la console ibrida della Grande N. Avete già riscattato le icone disponibili per gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento con il servizio offerto da Nintendo? Se siete in procinto di farlo, vi ricordiamo che per ottenere queste sarà necessario essere in possesso di un adeguato numero di Punti Platino sul proprio account Nintendo.