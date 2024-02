Mario vs Donkey Kong: come sbloccare il livello segreto della demo

Da qualche giorno a questa parte, i possessori di Nintendo Switch possono scaricare in maniera del tutto gratuita la versione dimostrativa dell'atteso Mario vs Donkey Kong. Oltre ai tre livelli disponibili sin da subito, questa demo include anche uno stage extra: scopriamo come fare per sbloccarlo.

Nella schermata di selezione del livello, infatti, è possibile notare che sono presenti molte più missioni di quelle che si possono avviare. Oltre alle tre che sono sbloccate sin dal primo avvio, i giocatori della demo di Mario vs Donkey Kong possono giocarne anche una quarta, che però non è disponibile sin da subito. L'unico e solo modo per rendere la quarta missione selezionabile dal menu principale è quella di completare con successo i primi tre livelli. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordiamo che potete scaricare la demo gratuita di Mario vs Donkey Kong dall'eShop di Nintendo Switch. Il download può essere avviato direttamente da console o da browser, visitando la pagina ufficiale del prodotto sullo store digitale della Grande N.

In attesa di poter mettere le mani sulla versione finale del gioco, in arrivo il prossimo 16 febbraio 2024 in esclusiva su Nintendo Switch, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare l'anteprima di Mario vs Donkey Kong basata su una demo che abbiamo provato in anticipo rispetto all'approdo sugli scaffali.