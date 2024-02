Mario vs Donkey Kong: E. Marinella celebra il gioco con un tributo tutto Made in Italy

Siamo finalmente giunti all'uscita definitiva di un progetto videoludico molto importante per i fan dell'ecosistema Nintendo Switch. La Grande N ha riportato alla luce un prodotto storico del suo parco titoli, facendo arrivare sul mercato un gioco atteso da tanti anni. Nintendo ci sa fare con i Remake e Mario vs Donkey Kong non fa eccezione.

Sono in molti a festeggiare l'approdo di Mario vs Donkey Kong su Nintendo Switch, tra cui esponenti di settori estranei al mondo videoludico. Quest'ultimo è proprio il caso di E. Marinella, l'azienda sartoriale conosciuta in tutto il mondo per i suoi lavori d'artigianato che, in occasione dei vent'anni dall'uscita del suddetto puzzle game, ha realizzato una cravatta-tributo in edizione limitata ispirata a Donkey Kong.

La mascotte videoludica che fa parte dell'apprezzatissimo Mario vs Donkey Kong su Nintendo Switch (che sta ottenendo ottimi voti) è stata un forte motivo di ispirazione per E. Marinella, che ha voluto celebrare il ritorno in auge della storica IP Nintendo realizzando un prodotto emblematico del Made in Italy. La cravatta di Donkey Kong creata da E. Marinella sarà esposta presso lo store di Milano in via Alessandro Manzoni 23 per tutta la durata del weekend. Pronti a festeggiare l'ingresso di Mario vs Donkey Kong tra le fila delle esclusive Nintendo Switch contemplando quanto realizzato da E. Marinella?