Mario vs Donkey Kong: quante novità per il ritorno su Nintendo Switch!

Al Nintendo Direct di settembre 2023 Nintendo ha annunciato il remake di Mario vs Donkey Kong, il classico per Game Boy Advance pronto a rivivere in veste aggiornata su Nintendo Switch. Ma le novità non riguardano soltanto al veste grafica: c'è molto di più!

Attraverso un trailer panoramico la Grande N ci offre un nuovo assaggio di Mario vs Donkey Kong Remake, che si presenterà sulla console ibrida con diverse novità aggiuntive rispetto all'originale edizione per GBA pubblicata nel lontano 2004. Anzitutto la nuova versione offrirà nuovi mondi di gioco inediti, con l'avventura complessiva che avrà in totale più di 130 livelli da affrontare. In aggiunta, ci saranno anche trappole ed ostacoli inediti che daranno così un tocco di varietà ed originalità in più al gioco.

Ma non finisce qui: Nintendo ha pensato anche ai giocatori meno pratici di Puzzle/Platform ed ha dunque aggiunto una modalità Casuale che permetterà a Mario di subire molti più danni rispetto alla difficoltà standard. Infine, spazio alla cooperativa locale, con il secondo giocatore che impersonerà Toad e coordinandosi con l'amico in controllo di Mario per superare i rompicapi di ogni singolo stage del gioco.

L'uscita di Mario vs Donkey Kong Remake è confermata per il 16 febbraio 2024: pronti a rivivere uno dei più celebri Puzzle/Platform di Nintendo?