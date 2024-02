Mario vs Donkey Kong piace a Famitsu: ottimi voti per il remake su Switch

Il remake di Mario vs Donkey Kong si appresta a debuttare su Nintendo Switch il 16 febbraio 2024, e con l'uscita ormai dietro l'angolo non mancano i primi verdetti della stampa internazionale. Famitsu in particolare è rimasta piuttosto soddisfatta da questo gradito ritorno.

Nel numero 1837 della storica rivista nipponica ha trovato spazio anche Mario vs Donkey Kong che si è portato a casa una pregevole media di 32/40: i quattro redattori che si sono occupati del gioco hanno tutti assegnato 8 come valutazione per il remake, che promette dunque di soddisfare i fan della serie e in particolare del classico originale visto per la prima volta su Game Boy Advance nel 2004. Intanto una demo di Mario vs Donkey Kong ha permesso ai fan di avere un primo assaggio sulla bontà di questo ritorno, in attesa di scoprire il pacchetto completo disponibile dal 16 febbraio.

In ogni caso non è Mario vs Donkey Kong a portarsi a casa la valutazione più alta dell'ultimo numero: Shin Chan Shiro of Coast Town è stato infatti premiato con un 33/40, somma di tre 8 e un 9. L'ultimo gioco recensito sul numero 1837 è stato infine Yohane The Parhelion Numazu in the Mirage, che si porta a casa un 31/40 basato su tre 8 e un 7.