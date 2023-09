Mario vs. Donkey Kong: preordina l'edizione fisica su Amazon Italia

Mario vs. Donkey Kong è il remake dell'omonimo gioco uscito nel lontano 2004 per Game Boy Advance, in uscita il 16 febbraio del prossimo anno in un'edizione completamente rinnovata, il gioco è stato recentemente annunciato durante il Nintendo Direct del 14 settembre.

Il gioco adotta uno stile grafico moderno simile a Super Mario 3D World e Super Mario Maker 2 che rimpiazza i modelli pre-renderizzati della versione uscita su game Boy Advance, gli intermezzi tra un livello e l'altro ora sono narrati con dei filmati invece che con dei fotogrammi statici.

Rispetto al gioco originale, ora è stato aggiunta anche la modalità multigiocatore con la possibilità di selezionare Toad come secondo player, sono state applicate diverse modifiche grafiche ai personaggi che incontreremo nei livelli di gioco e Donkey Kong ora è doppiato da Takashi Nagasako.