Mario vs Donkey Kong Remake è realtà: il classico GBA ritorna a febbraio 2024

Nei primi minuti del Nintendo Direct del 14 settembre 2023 c'è stato spazio anche per un gradito ritorno dal passato: Mario vs Donkey Kong si prepara ad esordire su Nintendo Switch in un remake visivamente aggiornato che promette di mantenere intatta l'essenza del classico originale per Game Boy Advance.

Per chi non avesse mai giocato l'opera arrivata su GBA nel 2004, Mario vs Donkey Kong è un Puzzle/Platform nel quale il baffuto idraulico dovrà recuperare i suoi giocattoli Mini-Mario rubati da Donkey Kong, attraverso un'avventura che mescola continuamente fasi platfrom e rompicapi da risolvere, raccogliendo le chiavi necessarie per aprire la porta che conduce al livello successivo. Non mancano inoltre ingegnose Boss Fight contro l'iconico scimmione incravattato, che farà di tutto pur di proteggere i Mini-Mario da lui rubati.

In termini di giocabilità e contenuti, Mario vs Donkey Kong Remake dovrebbe presentarsi molto fedele a quanto visto su GBA, tolto un comparto grafico aggiornamento e maggiormente al passo con i tempi, adattato alle capacità di Nintendo Switch, e senza dimenticare la presenza del multiplayer cooperativo locale. Il trailer d'annuncio conferma inoltre che il gioco sbarcherà su Switch il 16 febbraio 2024: pronti a riscoprire uno dei migliori giochi per GBA grazie a questo Remake?