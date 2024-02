Mario vs Donkey Kong è un successone: le due mascotte sono in cima alle classifiche eShop

Febbraio è stato un mese importante per la Grande N: Nintendo ha dimostrato di saper fare i Remake con Mario vs Donke Kong, un progetto nostalgico per il classico dell'era Game Boy Advance. Ciò è stato dimostrato anche dalle più recenti classifiche sopraggiunte dal Nintendo eShop, ove l'ultima esclusiva Nintendo Switch domina incontrastata.

Mario vs Donkey Kong è il primo dell'elenco, e ciò sorprende solo in parte: non a caso, infatti, lo stesso Mario vs Donkey Kong ha conquistato la vetta in UK, con Skull & Bones in top 10 ma fuori dal podio e tanti altri prodotti videoludici che non hanno retto il confronto con la più recente esclusiva della console ibrida Nintendo. Quali sono, invece, gli altri nomi in lista? Qui di seguito trovate l'elenco completo:

Mario vs. Donkey Kong; Super Mario Bros. Wonder; Minecraft; Mario Kart 8 Deluxe; Just Dance 2024 Edition; Raft Survival Simulator; Overcooked: All You Can Eat; Overcooked 2, Tomb Raiser I-III Remastered; Stardew Valley.

Giochi disponibili sull'eShop solo via download

Raft Survival Simulator; Tomb Raider I-III Remastered Stardew Valley; Poppy Playtime; The Game of Life 2; Among Us; Inside; Windbound; Suika Game; Balatro.

Siete sorpresi dai risultati raggiunti da Mario vs Donkey Kong? Avete provato con mano quanto realizzato da Nintendo con l'IP che apre le danze per un 2024 davvero ricco di sorprese in divenire? Fatecelo sapere qui sotto attraverso l'apposita sezione dedicata ai commenti.