Mario vs Donkey Kong primo in UK, Skull and Bones in top 10 ma fuori dal podio

Mario vs Donkey Kong debutta al primo posto della classifica inglese (solo vendite fisiche) lasciandosi alle spalle il colosso Hogwarts Legacy che secondo sul secondo gradino del podio, seguito dall'immancabile EA Sports FC 24 al terzo posto.

Un buon debutto dunque per il gioco Nintendo, Skull and Bones debutta al quarto posto nella settimana di lancio sul mercato retail, il gioco piratesco di Ubisoft non è stato accolto con particolare clamore dalla stampa internazionale ma chissà che non riesca comunque a riscuotere un buon successo commerciale.

Mario vs Donkey Kong Hogwarts Legacy EA Sports FC 24 Skull and Bones Super Mario Bros Wonder Mario Kart 8 Deluxe Helldivers 2 Mortal Kombat 11 Ultimate Call of Duty Modern Warfare 3 Minecraft Nintendo Switch Edition

Helldivers 2, uno dei fenomeni del momento, mantiene la settima posizione per la seconda settimana di fila, da segnalare il ritorno in top 10 di Mortal Kombat 11 Ultimate spinto dalle offerte dei rivenditori. Call of Duty Modern Warfare 3 scende al nono posto mentre Marvel's Spider-Man 2 scivola fuori dalle prime dieci posizioni occupando ora l'undicesimo posto della classifica.

Per il resto non ci sono particolari novità con Super Mario Bros Wonder e Mario Kart 8 Deluxe al quinto e sesto posto e Minecraft Nintendo Switch Edition a chiudere la top 10 inglese di questa settimana.