Mario X Oreo, un dolce che diventa realtà: annunciata la nuova collaborazione con Nintendo

L'icona italiana della Grande N ha ancora tante sorprese in serbo per tutti i videogiocatori: dopo l'annuncio di Super Mario Bros Wonder che segna il ritorno al 2D su Nintendo Switch, sono in arrivo tante altre iniziative dedicate alla mascotte del mondo Nintendo: Oreo ha ufficializzato la collaborazione con Super Mario. Pronti ad una dolce estate?

Il noto marchio di biscotti ha da poco reso pubblica, attraverso il proprio sito e non solo, la vendita di alcuni biscotti a tema Super Mario. Le confezioni prodotte per l'occasione avranno al loro interno i dolci già noti in tutto il mondo, ma ogni biscotto presenterà uno dei sedici disegni dedicati alle icone dell'universo di Mario e dei suoi amici. Tra il fiore di fuoco, la super stella, i Goomba, Bowser, Bowser JR. e molti altri volti (e non) di Super Mario, è tempo di festeggiare questo grande anno per il franchise.

Il 2023 non segna solo una tappa fondamentale per le produzioni più cult del brand: nel corso dell'ultimo Direct, Nintendo ha annunciato il ritorno di Super Mario RPG su Switch, dando il via a numerosissimi festeggiamenti tra i membri della community legata al marchio della casa di Kyoto che da tempo attendeva la comparsa dell'iconico gioco di ruolo approdato su SNES sui lidi della console ibrida. I prossimi mesi di quest'anno saranno ricolmi di giochi a tema Mario e, per la felicità di molti, sarà anche l'ora di godersi qualche biscotto con le icone videoludiche che segnano l'industria di questo medium da oltre trent'anni.