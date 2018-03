Mario e Yoshi erano candidati come protagonisti del primo Splatoon

Il Producer della serie Splatoon ha tenuto un panel alla GDC di San Francisco e in questa occasione ha svelato una interessante curiosità relativa ai personaggi presi in considerazione per il primo episodio.

Hisashi Nogami ha dichiarato che il team si è messo al lavoro nel 2013 con l'obiettivo di dare vita a un nuovo progetto, un gioco "in stile Nintendo, ma diverso dal solito". Durante la pre-produzione, lo studio ha valutato varie ipotesi per quanto riguarda i personaggi, tra cui astronauti, conigli e la coppia Mario e Yoshi, idee poi scartate in favore delle coloratissime mascotte che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni.

Il producer ha poi svelato alcune dati, rivelando che il numero degli utenti attivi è piuttosto stabile e tende a salire durante i fine settimana, nei giorni festivi e nelle vacanze estive, mentre il dato è crollato temporaneamente poco dopo il lancio di Super Mario Odyssey, titolo che ha catalizzato l'attenzione della maggior parte dei possessori di Nintendo Switch.