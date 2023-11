Mario, Zelda e Animal Crossing: crescita boom per le serie Nintendo su Switch

Dagli ultimi risultati finanziari di Nintendo emergono solo ottime notizie: non solo Nintendo Switch ha avuto 117 milioni di giocatori attivi nel 2023, ma anche molti dei brand più importanti della Grande N hanno goduto di una crescita incredibile rispetto ai risultati ottenuti sulle precedenti console della compagnia.

I dati di Nintendo si soffermano in particolare su serie come Super Mario, Mario Kart, Super Smash Bros., Animal Crossing e The Legend of Zelda, che sulla piattaforma ibrida hanno visto aumentare le vendite in maniera radicale. Ad esempio Super Mario Odyssey è a quota 26,95 milioni di copie vendute, numeri circa 5 volte maggiori rispetto ai 5,89 milioni di Super Mario 3D World piazzati su Wii U e oltre il doppio di Super Mario Galaxy su Wii, arrivato invece a 12,80 milioni.

Stessa situazione anche per Mario Kart 8 Deluxe, a quota 57,01 milioni di unità vendute: il precedente Mario Kart 7 per 3DS si è fermato a 18,98 milioni, mentre Mario Kart Wii seppur di grande successo non è andato oltre le 37,38 milioni di copie. Super Smash Bros. Ultimate ha finora venduto 32,44 milioni di copie, seminando letteralmente tutti i predecessori compreso Super Smash Bros. Brawl, che su Wii toccò quota 13,32 milioni. I numeri di Animal Crossing New Horizons, a quota 43,48 milioni, fanno impallidire i precedenti titoli principali per 3DS e DS, fermi rispettivamente a 13,05 e 11,75 milioni.

Per quanto riguarda The Legend of Zelda, Breath of the Wild pubblicato nel 2017 ha toccato le 31,15 milioni di copie, e le sue vendite si sono mantenute costante anno dopo anno, mentre il più recente Tears of the Kingdom distribuito a maggio 2023 è già a 19,50 milioni. Su Wii, invece, Zelda Twilight Princess ha venduto "solo" 7,5 milioni di unità e non vengono riportati i dati relativi a Zelda Skyward Sword. In ogni caso anche la leggendaria serie con protagonista Link è andata incontro ad una crescita esplosiva, confermando ancora una volta quanto Nintendo Switch abbia fatto benissimo a tutti i brand di punta della casa di Kyoto.

Con Nintendo Switch a oltre 132 milioni di unità vendute, non è da escludere un'ulteriore crescita per i franchise più importanti già nei prossimi mesi, in attesa di scoprire quali sono i piani per il colosso nipponico in vista della futura Nintendo Switch 2.