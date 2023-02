Niente Mario e Zelda all'E3 2023: Nintendo non parteciperà all'evento e spiega perché

La ventilata assenza di Nintendo dall'E3 2023 viene confermata ufficialmente da un portavoce della casa di Kyoto che, dalle colonne di IGN.com, fornisce anche delle precisazioni sui motivi di questa mancata partecipazione della 'Grande N' allo show losangelino.

Il rappresentante di Nintendo ha dichiarato che "il nostro coinvolgimento ad ogni evento viene valutato caso per caso perché prendiamo sempre in considerazione i modi più vari per interagire con i nostri fan. Poiché l'E3 di quest'anno non rientrava nei nostri piani, abbiamo deciso di prendervi parte. Tuttavia, siamo stati e continuerem ad essere dei forti sostenitori dell'ESA e dell'Electronic Entertainment Expo".

Nelle scorse settimane, le insistenti indiscrezioni rimbalzate in rete hanno spinto l'ESA a rispondere ai rumor sull'assenza di Nintendo, Sony e Microsoft dall'E3 2023. Nella replica affidata sempre ai giornalisti di IGN.com, gli esponenti dell'ente che organizza e promuove l'E3 ribadirono il proprio "impegno nell'evoluzione dell'E3, un evento che ha una storia straordinaria all'interno della nostra industria. Abbiamo ricevuto uno straordinario supporto dalle aziende del settore di ogni dimensione, che non solo stanno facendo programmi per l'E3 2023 ma si stanno impegnando anche per il 2024 e oltre".

Dei tanti partner citati (seppure indirettamente) dall'ESA è impossibile non citare Ubisoft con la conferma della partecipazione all'E3 2023: il publisher e sviluppatore francese volerà a Los Angeles tra il 13 e il 16 giugno per mostrare "una solida lineup di videogiochi".