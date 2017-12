Mark Cerny: capirete l'ultimo trailer di Death Stranding dopo 4-5 ore di gioco

In occasione della PlayStation Experience 2017, il lead architect diMark Cerny ha dichiarato che per comprendere l'ultimo trailer dioccorreranno almeno 4-5 ore di gioco. A quel punto i primi elementi della trama inizieranno a diventare più chiari.

Mark Cerny, infatti, è una delle poche persone che al momento ha potuto provare una versione giocabile di Death Sranding. Dopo aver trascorso 4-5 ore in compagnia della nuova avventura di Kojima, il lead architect di PS4 ha iniziato a comprendere i primi aspetti della storia, riuscendo così a leggere con più chiarezza quanto mostrato nell'ultimo trailer dei Game Awards.

Noi, come molti di voi, non vediamo l'ora di conoscere qualche dettaglio in più sul nuovo progetto di Hideo Kojima. Ricordiamo che Death Stranding è previsto in esclusiva per PlayStation 4, ma siamo ancora in attesa di una finestra di lancio.