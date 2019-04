Mark Cerny conferma che alcuni giochi PS4 usciranno su PlayStation 5

L'intervista a Wired USA concessa da Mark Cerny si è rivelata ricchissima di notizie: il progettista di PS4 e della prossima console Sony ha svelato le specifiche di PlayStation 5 ed ha parlato anche dei giochi in fase di sviluppo per la piattaforma.

Cerny fa sapere che "l'obiettivo è quello di rendere agevole il passaggio tra le due generazioni, come per ogni sistema ci saranno ovviamente nuovi giochi per PlayStation 5 ma non mancheranno produzioni Cross-Gen disponibili sia per PS4 che per la nuova console."

Nessun riferimento specifico ma ovviamente la mente corre a produzioni First Party come The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima, oltre a Death Stranding di Hideo Kojima. A tal proposito, l'intervistato ha provato a chiedere maggiori informazioni in merito, scopriamo che "Cerny ha sorriso ma non ha confermato".

Confermata, come già detto, anche la retrocompatibilità con il software PlayStation 4 e con il visore PlayStation VR, con l'attuale modello che sarà compatibile anche con PS5.