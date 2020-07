Mark Hamill oltre Luke Skywalker: quali videogiochi ha doppiato?

Gli anni '80 sono senza dubbio la culla della cultura pop, che grazie a cult del grande schermo, serie TV e ai primi videogame arcade ha conquistato il cuore di milioni di ragazzini. Chi lo sa bene è Mark Hamill, che insieme a Carrie Fisher e George Lucas ha segnato un'epoca e un modo di face cinema, ma com'è stata la sua carriera dopo Star Wars?

Non tutti sanno che Hamill, oltre ad una gran quantità i film e serie TV, ha dedicato una consistente fetta della sua carriera al doppiaggio e negli anni ha legato il suo nome al DC Universe, interpretando e caratterizzando un'inaspettato numero di villain. Tra i suoi ruoli indimenticabili il Joker, che riprenderà in numerose serie TV d'animazione; Trickster, antagonista di Flash cui prestò la voce nella Justice League dei primi anni '90, e persino il signore del Fuoco Ozai in Avatar L'ultimo dominatore dell'Aria, in arrivo su Netflix in versione live action.

Hamill non si è però accontentato del piccolo schermo e ha collaborato anche a numerosi titoli videoludici, i più memorabili dei quali sono la trilogia di Batman Arkham, in cui interpretata un magistrale e folle Principe Clown del crimine, conquistando definitivamente il suo posto al fianco di Jack Nicholson, Cesar Romero e Heat Ledger. In seguito lo "vedremo" anche Lego Marvel's Avengers (Arnim Zola), ma la vera sorpresa è l'aver trovato il suo nome anche in The Legend of Spyro L'alba del drago, in cui interpreta l'antagonista principale Malefor, e in X-Men 2: La vendetta di Wolverine, in cui dà voce proprio a Logan.



Preziosa interpretazione è anche quella in Kingdom Hearts III e Birth by Sleep, in cui dà voce a Master Eraqus. Il regista del franchise Tetsuya Nomura è un grande fan del lavoro di Hamill e lo volle personalmente per il personaggio, cui contrappose volutamente il Maestro Xehanort doppiato da Leonard Nimoy (Spock) per portare anche nel titolo Square Enix l'eterna faida tra Star Wars e Star Trek.

Chiudiamo il nostro speciale su Hamill con Darksider (la Sentinella); Wing Commander III Heart of the Tiger (colonnello Maverick Blair); Call of Duty 2 e Big Red One (voce narrante); Gabriel Knight: Sins of the Fathers e Blood of the Sacred, Blood of the Damned (detective Mosely); Full Throttle (Adrian Ripburger, Emmet); Crash Bandicoot L'Ira di Cortex (elementale Py-ro); Starsiege (Harabec ) e Dark Cloud 2 (Imperatore Griffon).

