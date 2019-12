Mark Hamill e Ninja insieme nella nuova puntata di Xbox Sessions in onda oggi pomeriggio

Microsoft annuncia che il prossimo episodio di Xbox Sessions ospiterà Mark Hamill, leggendaria icona dell’intrattenimento e celebre interprete di Luke Skywalker, che incontrerà per la prima volta in assoluto lo streamer Ninja, insieme in un fantastico gameplay sull’Isola di Fortnite in occasione delle festività natalizie.

Durante l’appuntamento, Ninja mostrerà a Mark Hamill come funziona Fortnite durante l’evento natalizio Winterfest. In seguito, Mark e i suoi figli Nathan e Griffin esploreranno e scarteranno alcuni regali nella Winterfest Lodge utilizzando la nuova feature split-screen di Fortnite.

In più, Simby, nota streamer di Mixer, condividerà alcuni dei suoi migliori consigli di gioco su Fortnite, unendosi al divertimento. Infine, durante la puntata, sarà possibile cogliere qualche commento di Mark sulla sua esperienza come doppiatore e sulle abitudini di gioco di tutta la famiglia Hamill.

Appuntamento questo pomeriggio alle 15:00 (ora italiana) con la nuova puntata di Xbox Sessions, trasmessa in diretta su MiXer o sul canale YouTube Xbox.