Mark of the Ninja Remastered arriverà su Nintendo Switch il prossimo autunno

Nel corso delche si sta svolgendo mentre vi scriviamo, è stato annunciato cheverrà pubblicato su Nintendo Switch il prossimo autunno.

Purtroppo, è stata mostrata solo una breve sequenza animata e non è stato svelato molto altro. Ciò che è certo, è che anche gli utenti in possesso di una Nintendo Switch potranno giocare a uno dei più brillanti titoli indie degli ultimi anni. Mark of the Ninja è un titolo action/platform con meccaniche stealth sviluppato da Klei Entertainment (Shank, Don't Starve). Venne pubblicato in esclusiva su Xbox 360 nell'ormai lontano settembre del 2012, per poi approdare su PC nel corso del mese successivo.

Di fatto, non è mai stato pubblicato sulle console dell'attuale generazione, e al momento non sappiamo se questa versione Remastered arriverà anche su PlayStation e Xbox One. Vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni.