Mark of the Ninja Remastered esce su Nintendo Switch il 9 ottobre

Nel corso del Nindies Spring 2018, Klei Entertainment ha annunciato la data di lancio di Mark of the Ninja Rematered per Nintendo Switch, la riedizione dell'acclamato stealth game uscito originariamente nel 2012.

Per l'occasione, è stato pubblicato un trailer apposito che potete trovare in cima alla notizia. Il filmato ci permette di dare uno sguardo più approfondito alle varie novità che la Remastered del titolo introdurrà, tra cui una qualità grafica rinnovata, nuovi effetti, ed il supporto audio surround 5.1. La riedizione includerà inoltre tutti i contenuti inclusi in Mark of the Ninja: Special Edition, con ogni personaggio, livello e oggetto che saranno quindi disponibili nel pacchetto.

Mark of the Ninja è uno gioco stealth in 2D che vede un ninja senza nome andare alla ricerca di vendetta dopo che una forza armata ha invaso il suo dojo. Il gioco incoraggia i giocatori ad agire in fretta e a sfruttare i propri riflessi, il che ha permesso poi al titolo di diventare uno degli esponenti del genere più apprezzati da critica e fan.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Mark of the Ninja Remastered uscirà su Switch il 9 ottobre. Se interessati ad approfondire ulterioremente il titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione dedicata.