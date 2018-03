Mark of the Ninja Remastered uscirà anche su PS4, Xbox One e PC

ha annunciato chearriverà in autunno su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo teaser trailer: lo trovate in cima alla notizia.

L'esistenza di Mark of the Ninja Remastered era stata svelata lo scorso 20 marzo, in occasione del Nindies Showcase Spring 2018, l'evento dedicato ai giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch. In quell'occasione, tuttavia, non erano emersi particolari dettagli sul remaster di Mark of Ninja, lasciando nel dubbio l'eventualità che il gioco finisse per arrivare anche sulle altre piattaforme.

Come confermato da Klei Entertainment nelle ultime ore, tuttavia, adesso abbiamo la conferma ufficiale che Mark of the Ninja Remastered arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso dell'autunno, permettendo per la prima volta ai giocatori PlayStation e Nintendo di giocare a Mark of the Ninja, una delle piccole produzioni più apprezzate della scorsa generazione su Xbox 360 e PC.

Ricordiamo inoltre che Mark of the Ninja Remastered includerà tutti i contenuti della Ninja Special Edition (completa di uno story level aggiuntivo, un nuovo personaggio e il commento degli sviluppatori) e il supporto ai 4K per le piattaforme compatibili.