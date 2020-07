Mars 2020: segui il lancio del rover Perseverance in VR su Oculus Venues!

Nella giornata di giovedì 30 luglio, alle ore 13:50 italiane, è previsto il lancio della missione della NASA che condurrà il rover Perseverance sul Pianeta Rosso. L'intero evento sarà trasmesso in VR su Oculus Venues, la piattaforma multimediale accessibile in Realtà Virtuale dagli utenti di Oculus Quest e GO.

Utilizzando le ultime versioni del "caschetto delle meraviglie" di Oculus e Facebook, gli appassionati di tutto il mondo potranno sperimentare le emozioni offerte dalla partenza ufficiale della missione Mars_2020 previsto per le 13:50 del 30 luglio, con l'ascesa del razzo in partenza da uno dei complessi di lancio dell'Air Force Station di Cape Canaveral.

Con la missione Perseverance e l'ammartaggio del rover pianificato per il 18 febbraio del 2021, l'agenzia spaziale statunitense esplorerà il cratere Jerezo per almeno un anno marziano (corrispondente a quasi due anni terrestri) nella speranza di rintracciare le evidenze di forme di vita aliena sul suolo del nostro vicino interplanetario.

La ricca dotazione tecnologica di Perseverance comprende anche degli strumenti con cui il rover sonderà il terreno e preleverà dei campioni di roccia, preservandoli da qualsiasi contaminazione e conservandoli in una capsula sigillata in attesa di essere riportati a Terra da una futura missione. E che dire allora delle foto ad alta risoluzione che saranno scattate dalle fotocamere equipaggiate da Perseverance e dal suo elicottero Ingenuity?

Chi desidera assistere al lancio della missione Mars 2020 della NASA con il proprio visore Oculus Quest o GO deve scaricare dallo store di Oculus l'applicazione Oculus Venues.