Mars First Logistics, creatività su Marte: la demo gratis è ora disponibile

Non vi basta costruire dispositivi elettronici in Retro Gadgets? Allora sappiate che gli sviluppatori di Shape Shop vi sfidano a fondare una nuova colonia spaziale su Marte.

La piccola software house con sede in Australia ha presenziato ai Day of the Devs per presentare la sua ultima creazione: Mars First Logistics. All'interno di questo puzzle game dalla struttura open world, i giocatori dovranno creare le più disparate tipologie di rover meccanizzati. Tramite strumenti sempre più sofisticati, sarà poi possibile trasportare risorse attraverso le lande desolate di Marte, con l'obiettivo di rendere il Pianeta Rosso finalmente abitabile per gli esseri umani.

Esplorare un intero corpo celeste non è compito per ingegneri solitari: per questa ragione, Mars First Logistics può essere giocato anche in compagnia, grazie al supporto a una modalità cooperativa multigiocatore online. Per avere un primo contatto con la creazione di Shape Shop, potete approfittare della Demo gratis disponibile su PC:

Oltre a questo piccolo assaggio, i giocatori interessati a scatenare la propria creatività su Marte saranno lieti di sapere che Mars First Logistics si appresta a divenire disponibile in Accesso Anticipato. L'appuntamento con l'Early Access del gioco è fissato per il prossimo 22 giugno 2023, su PC, via Steam.