Mart Kart incontra I Simpson: lo spettacolare crossover che non ti aspetti!

Ci avete mai pensato che non è mai stato creato un racing game su go-kart incentrato su I Simpson? Ebbene, ci ha pensato l'episodio 762 della storica serie televisiva animata, appena andata in onda negli USA, a darci un assaggio di come sarebbe potuto essere un crossover tanto improbabile quanto spettacolare con Mario Kart.

Nella puntata intitolata "Lisa Gets an F1", attraverso la sequenza di un sogno di Homer Simpson, vediamo sua figlia Lisa nei panni di Mario, con tanto di esclamazione "It's-a-me Lisa Mario!" poco prima di iniziare la gara, che vede tra gli altri partecipare anche Milhouse in stile Yoshi (che resta tra l'altro pure vittima di un Guscio Blu), Ralph come Toad e un minaccioso Nelson-Bowser.

Tutto procede liscio senza problemi per Lisa-Mario, fino a quando non compare in scena lo stesso Homer caratterizzato come il losco Wario, che non esita a lanciare una bomba alla protagonista facendola sbalzare fuori dalla pista. A quel punto Homer si risveglia improvvisamente e il sogno ha fine. Nel corso della loro carriera videoludica la famiglia Simpson è stata al centro di numerosi videogiochi dai temi più disparati, da The Simpsons Road Rage clone di Crazy Taxi fino a un The Simpsons Wrestling che viene spesso citato tra i giochi più brutti per PS1. Eppure un gioco in stile Mario Kart non è mai divenuto realtà, nemmeno negli anni delle prime due PlayStation dove esperimenti di questo tipo erano all'ordine del giorno.

Tornando invece alla serie Nintendo, lo scorso novembre Mario Kart 8 Deluxe è uscito dalla Top 20 USA dopo ben sei anni, pur restando comunque il gioco per Nintendo Switch più venduto in assoluto con oltre 60 milioni di copie.