Martha is Dead: annunciata la Collector's Edition per PS5, ecco cosa contiene

Gli sviluppatori dello studio fiorentino di LKA hanno ufficialmente svelato la Collector's Edition di Martha is Dead. Si tratta di una versione esclusiva per PlayStation 5, comprensiva di numerosi contenuti aggiuntivi legati all'horror game ambientato in Italia.

La Collector's Edition di Martha is Dead è ora disponibile per il pre-order in UK e in Europa al prezzo consigliato di 125 sterline. Potete procedere all'acquisto sul sito di Wired Productions. Questa edizione speciale dell'horror italiano sarà distribuita anche in Nord America tramite Limited Run Games a partire dall'8 febbraio.

Tra i contenuti della Collector's Edition troviamo:

Colonna sonora del gioco originale su triplo vinile con copertina apribile, con inclusa la copia digitale per il download;

Una copia fisica di Martha Is Dead per PlayStation 5;

Custodia esclusiva in metallo con artwork speciale;

Artbook da collezione con copertina rigida, che mostra una collezione esclusiva di artwork del gioco;

Libro "La Dama Bianca" - racconta la storia inquietante de "La Leggenda de La Dama Bianca", raccontata nel gioco;

Graphic Novel: scopri gli eventi che precedono questo oscuro thriller psicologico;

Carte dei Tarocchi - Un set completo di 22 carte dei Tarocchi esclusive con un artwork unico;

Pacchetto monete da collezione in edizione limitata;

Poster a doppia faccia con l'iconica grafica del gioco;

Mappa di gioco, che mostra le posizioni chiave del titolo;

Un foglio di adesivi esclusivo;

Cofanetto di presentazione;

Certificato di autenticità numerato individualmente;

Una copia digitale bonus di Martha Is Dead per Steam.

I pre-order di Martha is Dead sono ora disponibili su PlayStation Store e GOG.com, ed acquistando il thriller piscologico otterrete gratuitamente una copia di The Town of Light, precedente titolo di LKA.

Dopo il rinvio annunciato a novembre, gli sviluppatori hanno fissato la data di lancio di Martha is Dead al 22 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Prima di poter provare finalmente con mano il titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Martha is Dead.