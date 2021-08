Martha is Dead: nuovi dettagli sul gameplay dell'horror italiano dal video della Gamescom

In coincidenza della Gamescom 2021, gli sviluppatori italiani di LKA hanno mostrato un nuovo video gameplay di Martha is Dead, l'avventura horror che trarrà spunto dal lavoro portato avanti dagli autori nostrani con The Town of Light.

Il nuovo filmato pubblicato da IGN.com a margine della kermesse videoludica di Colonia propone ben 11 minuti di scene di gameplay inedite che ci aiutano a familiarizzare con le ambientazioni, i personaggi e il setting narrativo di questo ambizioso thriller psicologico.

Con Martha is Dead, la software house di Firenze ci riporta indietro nel tempo fino al 1944 per farci assistere agli sconvolgimenti che avverranno nella mente di Giulia dopo aver assistito alla violenza della guerra. La dimensione cupa e drammatica della guerra e della tragedia vissuta dagli abitanti della campagna toscana negli eventi del '44, con la ritirata dell'esercito tedesco e l'avanzata degli alleati, verrà riproposta da LKA tratteggiando un'esperienza dai temi maturi.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Marta is Dead è atteso al lancio nei prossimi mesi su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro speciale su Martha is Dead a firma di Giovanni Panzano, con tutte le informazioni e gli approfondimenti sul gameplay, sulla storia e sui contenuti di questo thriller.