Martha is Dead gratis su Steam per chi ha prenotato la Collector's Edition per PlayStation

Martha is Dead esce oggi in formato digitale su PC, PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, mentre la versione fisica arriverà il 10 marzo nei negozi. Da LKA arriva anche una comunicazione legata ad un bonus per chi ha prenotato la Collector's Edition del gioco su PlayStation.

LKA ha annunciato che tutti coloro che hanno prenotato la Collector's Edition di Martha is Dead per PS5 riceveranno come bonus un codice per scaricare gratis il gioco da Steam. Come confermato dallo studio, la versione PlayStation di Martha is Dead presenta alcuni cambiamenti, modifiche che non saranno presenti su PC (e presumibilmente su console Xbox), l'obiettivo è dunque quello di fornire ai giocatori su piattaforme Sony anche l'accesso ad una versione non modificata del gioco.

Luca Dalcò di LKA sarà ospite di Everyeye.it su Twitch per parlare di Martha is Dead questa mattina nel corso del consueto appuntamento con Every Morning, a partire dalle 10:30. Martha is Dead è disponibile da oggi su tutti gli store digitali, i preordini non sono attivi su Steam ma il team ha assicurato che non ci sono ritardi di alcun tipo riguardo il lancio su questa piattaforma. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Martha is Dead.