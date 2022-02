Martha is Dead: l'horror italiano sarà censurato su PlayStation

Martha is Dead, sempre più vicino al suo debutto ufficiale, sarà censurato sulle piattaforme PlayStation. A confermarlo sono stati direttamente Wired Productions e gli sviluppatori italiani di LKA, che hanno anche precisato che l'edizione fisica per PS5 e PS4 sarà rinviata di alcune settimane.

Pur avendo messo da sempre in chiaro che i contenuti di Martha is Dead avrebbero potuto urtare la sensibilità di alcuni giocatori, e al netto dei vari avvisi che il prodotto include al suo interno, Sony ha deciso di imporre delle censure sulle sue console.

"Martha Is Dead è un'avventura narrativa consigliata solo a un pubblico adulto, con il gioco composto da scene e temi potenzialmente disturbanti che potrebbero trasmettere ansia ad alcuni giocatori. Sia Wired Productions che LKA sono sempre stati aperti e molto trasparenti e onesti riguardo ai contenuti di Martha Is Dead, con le rappresentazioni sensibili in-game sistematicamente comunicate ai media sin dal 2019. Sono inoltre segnalati in modo chiaro e ripetuto all'interno del gioco stesso.

È con rammarico che abbiamo dovuto modificare l'esperienza su PS5 e PS4, con alcuni elementi non più riproducibili. Dopo oltre quattro anni di passione e duro lavoro, lo sviluppatore LKA ora richiede del tempo extra per apportare queste modifiche non pianificate. Martha Is Dead, di conseguenza, verrà sempre lanciato in digitale su PS5 e PS4 giovedì 24 febbraio 2022, ma la pubblicazione fisica al dettaglio sarà posticipata in data da comunicare; anche se prevediamo che si tratterà solo di un piccolo numero di settimane.

L'edizione fisica conterrà ancora i contenuti bonus costituiti da un poster fronte-retro, tarocchi digitali e Martha Is Dead Digital EP. Aggiorneremo i giocatori con la data di spedizione di questa edizione non appena avremo maggiori informazioni".

Il post si chiude precisando che le edizioni PC e Xbox di Martha is Dead non sono in nessun modo intaccate da questa decisione, e che quindi i contenuti inediti arriveranno su queste piattaforme così come originariamente previsto. Per ulteriori approfondimenti sull'horror italiano vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Martha is Dead.