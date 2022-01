Martha is Dead: incubi tutti italiani dagli autori di The Town of Light

Abbiamo provato una lunga demo di Martha is Dead, il nuovo thriller psicologico italiano che si fregia di un'atmosfera carica di inquietudine e violenza.

Il nostro nuovo contatto con l'esperienza a tinte oscure attualmente in lavorazione presso le fucine digitali di LKA ci restituisce l'immagine di un progetto che, mescolando sapientemente realtà e folklore, inquieta l'utente calandolo in un vero e proprio incubo interattivo tra violenza, sangue e follia.

L'approccio narrativo e ludico adottato dal team fiorentino al seguito di Luca Dalcò poggia saldamente le sue basi su di un comparto audiovisivo che, a giudicare da quanto sperimentato nelle tre ore trascorse con la demo di Martha is Dead, risulta essere efficace e ben implementato. Solo al lancio di questo thriller psicologico, prevista per il 24 febbraio, capiremo però se le buone impressioni restituiteci dalle battute iniziali della nuova avventura degli autori di The Town of Light saranno o meno confermate.

