Martha is Dead: Luca Dalcò di LKA ospite di Every Morning il 24 febbraio dalle 10:30

Piccola sorpresa per l'appuntamento con Every Morning del 24 febbraio, domani mattina a partire dalle 10:30 il consueto spazio della colazione con Everyeye in diretta su Twitch vedrà la presenza di un ospite speciale: Luca Dalcò, fondatore, CEO e Art Director di LKA, studio autore di Martha is Dead.

In arrivo il 24 febbraio su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, Martha is Dead è un thriller psicologico con elementi horror ambientato in Toscana nel 1944. Il gioco è sviluppato dal team autore di The Town of Light, titolo ambientato nell'ex manicomio di Volterra, altra produzione ambientato nella stessa regione di Martha is Dead.

Con Luca Dalcò parleremo di vari aspetti del progetto, dal design generale al gameplay, passando appunto per le ambientazioni, la trama e soffermandoci anche sugli aspetti produttivi e sulle sfide che la realizzazione di un videogioco di questo comporta, sopratutto per una realtà italiana indipendente come LKA.

Vi invitiamo dunque a sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 10:00 per la colazione targata Everyeye.it, una bella occasione per parlare apertamente con l'autore di uno dei videogiochi più attesi della prima parte del 2022, sicuramente un titolo interessante che punta a dimostrare come anche in Italia sia possibile sviluppare giochi dal respiro internazionale.