Martha is Dead modificato su PS4 e PS5: come sono andate le cose, parla Luca Dalcò di LKA

Luca Dalcò di LKA, studio indipendente italiano autore di Martha is Dead, è intervenuto nel nostro spazio Every Morning su Twitch questa mattina per parlare proprio del gioco in uscita oggi e in questa occasione abbiamo chiesto a Luca di chiarire la questione delle modifiche apportate alle versioni per PS4 e PS5.

A partire dal minuto 59:15 del video su Twitch (in calce trovate il video integrale per gli abbonati) potete ascoltare la dichiarazione di Luca Dalcò il quale conferma come le versioni PlayStation 4 e PlayStation 4 di Martha is Dead abbiano subito modifiche per quanto riguarda due sequenze interattive con Quick Time Event, che risultano ora delle cutscene non interattive, inoltre sono stati rimossi riferimenti sessuali nei dialoghi di una scena ben precisa con simboli religiosi sullo sfondo. Inizialmente le sequenze incriminate erano semplici filmati, in seguito sono stati aggiunti i QTE, poi rimossi su PlayStation ma senza intaccare la visione del team.

Luca sottolinea come non ci sia stato alcun accanimento nei confronti di Martha is Dead da parte di Sony, si tratta solamente di "piccolissime modifiche dettate dalla politica della piattaforma", Luca parla poi di altre limitazioni che spesso il pubblico non conosce, come marchi o riferimenti specifici che non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione. In generale, un problema di tempistiche e altri fattori tecnici e burocratici hanno portato LKA a dover modificare le scene a pochi giorni dal lancio ma fortunatamente non ci sono ritardi sull'uscita e il gioco è disponibile regolarmente da oggi.

Viene poi ribadito il ruolo di Sony come partner di LKA e Wired Productions (publisher di Martha is Dead) come conferma anche l'uscita della Collector's Edition di Martha is Dead solo su PS5. A questo proposito, chiunque abbia prenotato l'edizione da collezione per PlayStation riceverà un codice per scaricare gratis la versione integrale di Martha is Dead Steam.