Martha is Dead è il nuovo gioco degli autori di The Town of Light

Lo studio indipendente italiano, noto per The Town of Light , ha annunciato un nuovo progetto intitolato, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questa la sinossi di Martha is Dead: "Toscana, anno 1944, tra le due linee difensive minori Paula e Olga: l'esercito alleato avanza da Sud, quello tedesco indietreggia verso Nord. L'area si trova improvvisamente schiacciata tra due fronti, oppressa dalla violenza dei due eserciti. La stessa sorte della protagonista di Martha Is Dead, ragazza affetta da disturbi psichici, costretta suo malgrado a confrontarsi con un mondo che appare più assurdo, illogico e folle di lei."

Per maggiori dettagli su Martha is Dead vi rimandiamo al sito di IVIPro, dove gli sviluppatori hanno svelato in anteprima il progetto.