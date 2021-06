Martha is Dead: nuovo trailer per l'horror psicologico italiano all'IGN Expo

L'IGN Expo 2021 è stata l'occasione giusta per rivedere nuovamente in azione l'horror thriller psicologico Martha is Dead, produzione dello studio fiorentino LKA già noto per aver dato i natali a The Town of Light.

Il nuovo trailer mostrato conferma le atmosfere cupe e le tematiche suggestive che faranno da sfondo all'avventura psicologica, ambientata nella Toscana del 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale. Protagonista della storia è Giulia, la cui psiche è messa a dura prova dai tragici eventi legati al conflitto in corso e un drammatico lutto, da cui scaturirà un profondo disagio psichico ed emotivo che darà vita ad eventi cupi ed onirici, con una forte dose di superstizione a rendere il tutto ancora più profondo e coinvolgente.

Mostrato per la prima volta nel 2018, il nuovo filmato non ci ha purtroppo ancora permesso di scoprire quando il gioco farà il suo debutto ufficiale: per il momento sappiamo per certo che Martha is Dead farà il suo debutto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. La nostra anteprima di Martha is Dead vi permetterà di scoprire ancora più dettagli su questo thriller psicologico. In attesa di scoprire quando sarà possibile giocarlo, potete anche visionare un altro trailer di Martha is Dead.