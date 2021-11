Martha is Dead è stato rinviato, uscirà a febbraio del 2022

Martha is Dead non uscirà nel 2021 come inizialmente annunciato, il gioco sviluppato da LKA e Caracal Games arriverà solamente a febbraio del prossimo anno, come annunciato dal publisher Wired Productions.

Nel corso dei Golden Joystick Awards, Wired Productions ha pubblicato un nuovo trailer di Martha is Dead e la clip svela la nuova data di uscita del gioco fissata per il 24 febbraio 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S. Sviluppato dagli autori di The Town of Light, Martha is Dead è un thriller psicologico con elementi horror ambientato in Italia e più precisamente in Toscana, nel 1944.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Martha is Dead, abbiamo avuto l'occasione di passare qualche ora in compagnia del gioco con sensazioni certamente positive, c'è ancora tempo però per migliorare alcuni aspetti del progetto e la nuova data di uscita fissata per fine febbraio permetterà al team di sviluppo di rifinire al meglio Martha is Dead per consegnare ai giocatori un titolo capace di soddisfare le alte aspettative del pubblico, questo l'obiettivo di LKA, Caracal Games e Wired Productions.

Martha is Dead è atteso su PC e su tutte le console di attuale e vecchia generazione, ad eccezione di Nintendo Switch.