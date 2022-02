Martha is Dead: è questa la scena censurata su PS4 e PS5?

Questa settimana i ragazzi di LKA Games hanno fatto sapere che il loro imminente gioco, Martha is Dead arriverà su PlayStation 4 e PS5 in versione censurata. Pare che alcune scene siano state modificate poiché giudicate eccessivamente disturbanti.

La notizia ha scatenato un acceso dibattito in rete, incontrando nella maggior parte dei casi il disappunto dei videogiocatori che hanno preordinato il gioco, indispettiti dai tagli e dalle imposizioni nei confronti di un'opera fortemente autoriale. A causa di questo imprevisto, il team italiano e Wired Productions si sono anche visti costretti a posticipare l'edizione fisica di Martha is Dead per PS4 e PlayStation 5, che quindi non arriverà il 24 febbraio assieme a tutte le altre versioni e formati. Ritardo fortunatamente che non riguarderà l'edizione digitale, che sarà pubblicata nella giornata prevista.

Una domanda è quindi sorta spontanea: cos'è stato visto di così tanto macabro e disturbante da rendere necessaria una censura? Gli sviluppatori, ovviamente, non ce l'hanno detto per non rivelare dettagli cruciali prima del lancio, dunque potremo scoprirlo con certezza solamente quando tutte le versioni verranno lanciate sul mercato e potranno essere confrontate. In rete sta tuttavia circolando quella che secondo i più potrebbe essere la scena censurata (o quantomeno una di esse). È tratta dalla versione PC di Martha is Dead, che a quanto pare qualcuno sta già giocando, ed è effettivamente molto forte: mostra il protagonista tagliare e successivamente asportare la pelle del volto di una ragazza, tutto inquadrato da una prospettiva in prima persona. Se siete maggiorenni (ricordiamo che Martha is Dead è indirizzato ad un pubblico 18+) e vi ritenete abbastanza forti, potete guardarla in calce a questa notizia.

Precisiamo che non è detto che la scena incriminata sia questa. La certezza l'avremo solamente quando il gioco verrà lanciato sul mercato. Il suo tono, tuttavia, la rende sicuramente una seria candidata.