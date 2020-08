Martha is Dead: il thriller psicologico italiano uscirà anche su Xbox Series X

Con il nuovo video gameplay di Martha is Dead confezionato da LKA, gli autori della software house italiana che ha dato forma a The Town of Light confermano che il loro thriller psicologico, pianificato originariamente per PC, sarà disponibile anche su Xbox Series X.

Con Martha is Dead, gli sviluppatori della software house di Firenze attingeranno all'esperienza maturata con il progetto di The Town of Light per catapultare gli appassionati di avventure a tinte oscure in una dimensione dai toni ancora più cupi e drammatici.

Il titolo è ambientato nel 1944 nella campagna toscana a sud della Linea Gotica, con la ritirata dell'esercito tedesco e l'avanzata degli alleati: sullo sfondo dei tragici eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale, gli utenti assisteranno agli sconvolgimenti che avverranno nella mente di Giulia dopo aver assistito a una morte improvvisa e alla violenza della guerra.

I temi maturi affrontati da LKA si riflettono nei toni crudi e nelle "tinte oniriche" che tratteggiano il nuovo filmato di presentazione e il video gameplay di circa 14 minuti pubblicato da IGN.com, in cui ci viene offerto un piccolo spaccato dell'esperienza narrativa e ludica che ci attende nel 2021 con l'uscita di Martha is Dead su PC e Xbox Series X. A chi ci segue, ricordiamo inoltre che The Town of Light è disponibile su Nintendo Switch dal febbraio di quest'anno.