Martha is Dead torna in un nuovo trailer: l'horror psicologico italiano in azione

Dal primo annuncio di Martha Is Dead è trascorso diverso tempo, con il reveal del thriller psicologico a firma italiana che risale ormai a circa tre anni fa.

Nel corso del 2020 sono tuttavia giunti importanti aggiornamenti da parte degli sviluppatori di LKA. Gli autori di The Town of Light hanno infatti confermato che il loro nuovo è titolo è pronto ad affrontare anche la nuova generazione di console, con l'annuncio che Martha is Dead arriverà anche su Xbox Series X e PlayStation 5. Ora, un nuovo aggiornamento sullo sviluppo è stato condiviso in occasione del Future Games Show: Spring Showcase. Durante l'appuntamento streaming, LKA ha presentato un nuovo trailer di Martha is Dead, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



L'horror psicologico si sviluppa tra le colline della Toscana del 1944. Con la II Guerra Mondiale in corso, Martha is Dead muove i propri passi durante la ritirata dell'esercito tedesco e la contestuale avanzata degli Alleati. In questo contesto, una morte improvvisa e la violenza del conflitto spezzeranno definitivamente il precario equilibrio mentale della protagonista Giulia, dando vita ad un dramma in prima persona dai toni cupi e onirici, a cavallo tra Storia, superstizione e disagio psichico.



Al momento, Martha Is Dead è privo di una data di lancio precisa, mentre tra le piattaforme supportate troviamo PC, PS4, PS5 e Xbox Series X.