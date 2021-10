Martha is Dead torna in scena con un nuovo, evocativo trailer

Martha is Dead torna a mostrarsi con un nuovo trailer dai toni suggestivi. Lo studio fiorentino LKA, già autore dell'apprezzato The Town of Light, ci permette di avere un nuovo assaggio del suo thriller psicologico con elementi horror, ambientato nell'Italia del 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il nuovo video, intitolato "Decifrare il codice", alterna sequenze tratte da filmati storici ad altre realizzate con il motore grafico del gioco, che evidenziano ancora una volta le atmosfere cupe ed angoscianti della guerra che fa da sfondo alla vicenda di Giulia, protagonista dell'avventura. In aggiunta, LKA e il produttore Wired Productions rivelano che il padre della ragazza, Erich, sarà interpretato dal celebre attore Udo Kier, che presterà la voce al personaggio non solo in tedesco, sua lingua nativa, ma anche in italiano e e in inglese. Una star d'eccezione che evidenzia come gli autori vogliano offrire ai giocatori un'esperienza coinvolgente e memorabile grazie anche al talento dell'artista con oltre 50 anni di carriera alle spalle.

Se volete scoprire ulteriori dettagli sull'horror psicologico dello studio fiorentino, eccovi il video della GamesCom 2021 di Martha is Dead. No dimenticate inoltre di leggere le nostre impressioni su Martha is Dead in attesa del suo futuro debutto su PC, PS5, Ps4, Xbox Series X/S e Xbox One.